Выполнявший санитарный рейс Ми-2 потерпел крушение под Костромой

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Выполнявший санитарный рейс вертолет Ми-2 потерпел крушение под Костромой, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным источника, авария случилась примерно в 4 километрах от аэропорта Сокеркино. На борту Ми-2 находились пять человек.

Ранее Следственный комитет России завел дело по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 под Сургутом.

Следствие рассматривало в качестве предварительных причин происшествия техническую неисправность, ошибку пилота и неблагоприятную погоду.



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