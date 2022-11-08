18:06Происшествия
Выполнявший санитарный рейс Ми-2 потерпел крушение под Костромой
Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Выполнявший санитарный рейс вертолет Ми-2 потерпел крушение под Костромой, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По данным источника, авария случилась примерно в 4 километрах от аэропорта Сокеркино. На борту Ми-2 находились пять человек.
Ранее Следственный комитет России завел дело по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 под Сургутом.
Следствие рассматривало в качестве предварительных причин происшествия техническую неисправность, ошибку пилота и неблагоприятную погоду.
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