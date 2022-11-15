Фото: Минобороны РФ

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Иркутской области. По предварительным данным, все четыре члена экипажа остались живы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что ЧП произошло в Жигаловском районе. По словам главы территориального образования Игоря Федоровского, воздушное судно совершило аварийную посадку в 78 километрах от поселка Жигалово, когда двигалось в сторону Магистрального.

"Без пассажиров. Три человека экипажа плюс стюардесса. Других сведений пока нет", – заявил он.

В пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры подтвердили, что на борту вертолета находились четыре члена экипажа. По данным ведомства, воздушное судно принадлежит авиакомпании "Ангара".

"Вертолет выполнял авиационные работы. Жертв нет. Сейчас вылетел спасательный вертолет этой же авиакомпании", – заявили в прокуратуре.

Ранее санитарный вертолет Ми-2 потерпел крушение в четырех километрах от аэропорта Сокеркино в Костромской области. На борту находились два фельдшера и два пилота, которые доставляли в областной центр пациента с инфарктом. В результате крушения он скончался, а четверых пострадавших госпитализировали.

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