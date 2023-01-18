Число погибших при крушении вертолета в Броварах выросло до 18

Фото: телеграм-канал ''СМОТРИ''

В результате падения вертолета вблизи детского сада в Броварах Киевской области погибли 18 человек, включая трех детей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации Киевской области Алексей Кулеба.

"По состоянию на 10:30 (11:30 по московскому времени) 18 погибших, в том числе 3 детей", – написал Кулеба.

Ранения в результате крушения воздушного судна получили 29 человек, 15 из которых оказались детьми.

Как сообщил в эфире украинского телеканала заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, 9 находившихся на борту вертолета человек, предварительно, погибли. Пропавших без вести среди детей пока нет.

"Да, девять человек. Они, предварительно, погибли", – передает его слова ТАСС.

По факту произошедшего премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил создать специальную группу по детальному расследованию всех обстоятельств трагедии. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что сотрудники офиса рассматривают все возможные причины крушения вертолета.

"Досудебное расследование поручено следователям службы безопасности Украины", – приводят его слова в телеграм-канале Генпрокуратуры.

В числе погибших пассажиров вертолета были глава МВД Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко предположил, что причиной ЧП могли стать диверсия, неисправность техники или нарушение правил безопасности. Он также выразил соболезнования родным и близким погибшим, подчеркнув, что в ближайшее время специалисты выяснят причину трагедии.



Число погибших при падении вертолета в Броварах выросло до 18

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