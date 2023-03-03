Пригожин заявил о фактическом окружении Артемовска силами ВС РФ

Фото: телеграм-канал ''Пресс-служба Пригожина''

Артемовск фактически окружен российскими силами, сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, заявление которого публикует его пресс-служба в телеграм-канале.

"Подразделения ЧВК "Вагнер" практически окружили Бахмут (Артемовск), осталась одна дорога. Клещи сжимаются", – заявил он.

Ранее сообщалось, что украинское подразделение, которое располагалось в Артемовске на протяжении 110 дней, получило приказ покинуть населенный пункт как можно скорее.

До этого советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский сообщил, что ВСУ при необходимости могут прибегнуть к стратегическому отступлению из Артемовска. Он рассказал, что российская армия пытается взять город в кольцо. В связи с этим украинская сторона будет взвешивать все свои дальнейшие действия.

В свою очередь, советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Киев бросил в Артемовске несколько тысяч солдат Вооруженных сил Украины "на убой". По его словам, все дороги располагаются под российским контролем.



В Киеве допустили, что ВСУ могут отступить из Артемовска

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