Зеленский опасается поражения в Артемовске – СМИ

Фото: ТАСС/Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Planet Pix via ZUMA Press Wire

Обозреватель британской газеты Express Майкл Ноулз заявил, что президент Украины Владимир Зеленский опасается потери Артемовска и признает, что город защищать все сложнее.

"Владимир Путин усиливает давление на город Бахмут (украинское название Артемовска. – Прим. ред.). Владимир Зеленский признает, что защищать его становится все труднее", – пояснил Ноулз.

Обозреватель считает, что победа под Артемовском станет для России символической и стратегической победой.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ уже потеряли в боях за Артемовск до 70% опытных военных.

При этом пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отмечал, что пока украинское командование не приняло решение об отступлении из города. Такое решение возможно, если опасность для личного состава превысит целесообразность дальнейшей обороны.



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