Пригожин заявил, что десятки тысяч бойцов ВСУ оказывают сопротивление в Артемовске

Фото: ТАСС/Evgeniy Maloletka/АР

Десятки тысяч бойцов ВСУ оказывают яростное сопротивление в Артемовске, сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

По его словам, украинские военные подбрасывают на Артемовск дополнительные резервы и всеми силами пытаются удержать город.

"Кровопролитность боев увеличивается с каждым днем", – рассказали в пресс-службе Пригожина.

Ранее украинские бойцы рассказали, что обстановка под Артемовском для ВСУ складывается гораздо хуже, чем официально признают киевские власти. Один из военнослужащих Украины назвал боевые действия адскими.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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