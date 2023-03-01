В ДНР заявили, что Киев потерял до 70% опытных военных в Артемовске

Фото: Минобороны РФ

Киев потерял до 70% опытных военных в Артемовске, заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

"Они уже потеряли до 70 процентов (личного состава. – Прим. ред.), и их вывели на доукомплектование", – сказал он.

Советник врио главы ДНР подчеркнул, что речь идет только о подготовленных бойцах. Теперь киевскому режиму придется отправлять в Артемовск подразделения, "которые им не важны".

Кимаковский добавил, что Вооруженные силы РФ грамотно действуют на подступах к городу. Он уточнил, что под огневым контролем российских солдат и артиллерии находятся все дороги, в том числе путь на Часов Яр.

Ранее врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что Киев бросил в Артемовске несколько тысяч солдат Вооруженных сил Украины "на убой". Он пояснил, что в Артемовске находятся несколько тысяч тероборонцев, также остались заградотряды и несколько разведывательных подразделений ВСУ. Эти бойцы будут расстреливать всех, кто будет выходить из Артемовска.

По информации украинских военных, ситуация под Артемовском для ВСУ гораздо хуже, чем официально признают киевские власти. Обстановка становится все сложнее, поскольку российские войска продолжают оказывать давление по нескольким направлениям. Один из военнослужащих ВСУ назвал боевые действия в Артемовске адскими для ВСУ.



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