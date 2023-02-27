Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о появившейся возможности для окружения противника в Артемовске. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

"За последние дни мы увидели изменения достаточно существенные в рамках освободительной операции. Это артемовское направление, которое находится в центре внимания сейчас", – сказал Пушилин.

По словам врио главы ДНР, благодаря освобождению Ягодного и Берховки силами ЧВК "Вагнер" российским вооруженным силам удалось выйти к Хромово и селу Богдановка. Именно это дает возможность для сжатия кольца вокруг Артемовска.

Пушилин подчеркнул, что прорыв дамбы ВСУ не оказывает влияние на продвижение российских войск в Артемовске. Он отметил, что после прорыва дамбы часть сил противника, которая находится в северной части города, осложнила свое положение.

"Шансы попасть в окружение у противника, находящегося в северной части, существенно увеличились", – заключил глава региона.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что подразделения ЧВК "Вагнер" ведут бои практически в центре Артемовска. Он отметил, что все дороги к городу находятся под огневым контролем российских сил.

По словам Кимаковского, ВСУ стараются цепляться за город, но несут при этом очень большие потери.



ВС России получили огневой контроль всех дорог на артемовском направлении

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!