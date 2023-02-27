06:18Политика
В ДНР заявили, что российские силы ведут бои практически в центре Артемовска
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Подразделения ЧВК "Вагнер" ведут бои практически в центре Артемовска. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
"Передовые отряды ЧВК "Вагнер" уже практически в центре Артемовска воюют", – приводит его слова РИА Новости.
Кимаковский заявил, что все дороги к городу находятся под огневым контролем российских сил. Однако, он уточняет, что говорить об оперативном окружении города пока что преждевременно.
По его словам, ВСУ могут перемещать свои силы и средства по пути Часов Яр – Артемовск. Кроме того, украинские боевики прокладывают полевые дороги для того, чтобы доставлять в город технику.
Он заявляет, что ВСУ стараются цепляться за город, но несут при этом очень большие потери.
Ранее Кимаковский сообщил, что ВСУ подорвали дамбу водохранилища в Артемовске, чтобы замедлить наступление войск России. Он охарактеризовал действия украинских военных как "отчаянные".
ВСУ из-за непогоды лишились путей снабжения войск на артемовском направлении
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!