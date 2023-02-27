В ДНР заявили, что российские силы ведут бои практически в центре Артемовска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Подразделения ЧВК "Вагнер" ведут бои практически в центре Артемовска. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

"Передовые отряды ЧВК "Вагнер" уже практически в центре Артемовска воюют", – приводит его слова РИА Новости.

Кимаковский заявил, что все дороги к городу находятся под огневым контролем российских сил. Однако, он уточняет, что говорить об оперативном окружении города пока что преждевременно.

По его словам, ВСУ могут перемещать свои силы и средства по пути Часов Яр – Артемовск. Кроме того, украинские боевики прокладывают полевые дороги для того, чтобы доставлять в город технику.

Он заявляет, что ВСУ стараются цепляться за город, но несут при этом очень большие потери.

Ранее Кимаковский сообщил, что ВСУ подорвали дамбу водохранилища в Артемовске, чтобы замедлить наступление войск России. Он охарактеризовал действия украинских военных как "отчаянные".

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