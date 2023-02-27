Зеленский снял с должности командующего операцией на Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности командующего операцией объединенных сил украинских военных в Донбассе Эдуарда Москалева. Соответствующий указ был опубликован на сайте офиса украинского лидера.

Москалев получил эту должность 15 марта 2022 года, его предшественником был Александр Павлюк.

Ранее Зеленский заявил, что ситуация на восточном направлении боевых действий остается очень сложной для ВСУ. Он отметил, что и на южном направлении фронта ситуация для Украины также "достаточно опасна".

В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ на краснолиманском направлении. Украинская сторона потеряла до 130 человек, заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что силами российской армии были ликвидированы три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица Д-20.

ВСУ из-за непогоды лишились путей снабжения войск на артемовском направлении

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