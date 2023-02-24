Зеленский назвал ситуацию на восточном направлении боевых действий очень сложной

Фото: AP/TAСС/Efrem Lukatsky

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на восточном направлении боевых действий остается очень сложной для ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ситуация на востоке очень трудная. Болезненная. Но мы делаем все, чтобы выдержать", – заявил он.

Зеленский отметил, что южном направлении фронта ситуация для Украины также "достаточно опасная". Он заверил, что ВСУ делают все возможное, чтобы дать отпор армии России.

Минобороны РФ ранее сообщило, что российская армия уничтожила свыше 210 военных ВСУ на донецком направлении. На этом участке фронта были также ликвидированы шесть бронемашин, установка РСЗО "Град" и гаубица Д-20.

До этого советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин рассказал об обстановке в зоне спецоперации на артемовском и угледарском направлениях. Он заявил, что на этих направлениях ВСУ ежедневно теряют большое количество живой силы и техники.

ВС РФ сбили украинский штурмовик Су-25

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!