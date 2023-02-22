ВС РФ уничтожили цех по производству боеприпасов для ВСУ в районе города Сумы

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные уничтожили в районе города Сумы цех по производству минометов и боеприпасов для ВСУ. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Воздушно-космическими силами России в результате нанесения удара в районе города Сумы поражен цех производства и ремонта крупнокалиберных минометов и боеприпасов для ВСУ", – сказал он.

Конашенков также озвучил другие данные о ходе спецоперации. Так, за сутки ракетные войска и артиллерия РФ поразили 84 артиллерийских подразделения ВСУ, живую силу и бронетехнику в 113 районах.

В частности, на купянском направлении удары нанесены по позициям противника в районе Новоселовского и Масютовки. В результате уничтожены свыше 40 военнослужащих ВСУ и два пикапа.

Как подчеркнул Конашенков, российские войска продолжают успешное наступление на донецком направлении. Там ВСУ потеряли порядка 250 человек, больше 10 единиц техники, в том числе гаубицу Д-20. Также уничтожен склад боеприпасов 68-й пехотно-егерской бригады ВСУ.

Кроме того, за минувшие сутки российским военным удалось сбить десять украинских беспилотников, а также девять снарядов РСЗО HIMARS.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские подразделения сумели прорваться в центр Артемовска. По его словам, в городе продолжаются бои, однако ВСУ скоро будут вынуждены сдать населенный пункт.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Минобороны РФ сообщило о текущей обстановке около Артемовска в ДНР

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