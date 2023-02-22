В МИД призвали не верить сообщениям СМИ о якобы неудачном ракетном испытании РФ

Фото: ТАСС/Карпухин Сергей

Материал американского телеканала CNN о том, что Россия якобы провела неудачное испытание баллистической ракеты накануне визита президента США Джо Байдена в Киев, не соответствует действительности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Программа испытательных пусков – не вопрос, который стоит комментировать. Вся информация, которая достойна публичного освещения, по каналам министерства обороны предоставляется", – сказал он.

По словам замминистра, в последнее время в публичном пространстве появляется множество провокационной информации. Как правило, подобные материалы обладают внешней правдоподобностью, однако не имеют ничего общего с реальностью. Рябков отметил, что такие вредоносные вбросы осуществляются для проверки реакции той или иной страны, в данном случае – России.

"Нельзя доверять всему, что появляется в СМИ. Тем более, если источником выступает CNN – полностью себя дискредитировавшее в последние годы и полностью поставившее себя на обслуживание интересов определенных групп и определенной части политической элиты США", – подчеркнул он.

Накануне Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию заявил, что Минобороны РФ и "Росатом" должны быть готовы к испытанию ядерного оружия на случай, если первыми его используют США. По его словам, если некоторые американские деятели задумываются о проведении испытаний, информация о чем есть в распоряжении властей РФ, то в России тоже их проведут.

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