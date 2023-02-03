20:20Политика
Клишас заявил об отсутствии угрозы ядерной войны
Фото: kremlin.ru
Реальной угрозы ядерной войны сегодня не существует, поскольку все ядерные державы осознают, что Россия имеет наибольшее количество боеголовок, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в эфире радио Sputnik.
"Я вот такой непосредственной угрозы ядерной войны, честно говоря, не чувствую, потому что все прекрасно понимают, что Россия обладает крупнейшим в мире ядерным потенциалом", – сказал сенатор.
При этом Клишас напомнил, что возможные условия применения Москвой ядерного оружия строго ограничены военной доктриной.
"При этом мы последовательно соблюдаем все соглашения о недопустимости испытаний ядерного оружия", – добавил он.
Ранее российская делегация в ООН предупредила о рисках вооруженного столкновения ядерных держав.
На пленарном заседании Конференции по разоружению в ООН российские дипломаты отметили, что Франция, США и Великобритания через поставки вооружения, подготовку наемников и предоставление разведывательной информации создают все условия для "прямого вооруженного столкновения ядерных держав".
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