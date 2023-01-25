Швеция приготовилась к ядерной атаке России

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Руководитель штаба Вооруженных сил Швеции Микаэль Классон рассказал, что страна подготовилась к ядерной атаке, которая якобы может быть со стороны России. Об этом сообщает Dagens Nyheter.

Выяснилось, что шведское министерство обороны реализовало комплекс мер на случай ядерного удара. Классон отметил, что у России есть "неприятная привычка делать то, что она говорит".

Однако власти Швеции считают, что вероятность ядерной атаки остается небольшой.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия рассматривает ядерное оружие как средство защиты и допускает его применение только для ответно-встречного удара. При этом он признал, что угроза ядерной войны в мире нарастает.

В то же время, по словам президента, наличие у России ядерного оружия является сдерживающим фактором, который не провоцирует расширение конфликта.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что идея о ядерной войне со временем становится более приемлемой в обществе. По его словам, этот факт вызывает беспокойство. Он также выразил мнение, что это последствие того, как люди, не заставшие войн и сопутствующих тягот, воспринимают угрозу как в компьютерной игре.

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