Медведев заявил, что мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны

Фото: Минобороны РФ

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал российскую спецоперацию на Украине вынужденной мерой, которая стала ответом на агрессию Вашингтона. Об этом он сказал на заседании бюро высшего совета "Единой России".

"Наша партия должна помочь понять людям в мире, что та специальная операция, которая проводится, стала вынужденной и крайней мерой, ответом на подготовку агрессии со стороны Соединенных Штатов и их сателлитов. Очевидно, что мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны из-за того, что происходило", – сказал Медведев.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ прокомментировал прозвучавшие на форуме в Давосе заявления о том, что Россия "должна проиграть" на Украине. Медведев подчеркнул, что ядерные державы не проигрывают в крупных конфликтах, от которых зависит их судьба.

Он отметил, что западные политики не могут сделать элементарный вывод о том, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может привести к ядерной войне.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Российская армия не будет применять на Украине ядерное оружие – МИД

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