Стрелки часов Судного дня перевели на 10 секунд ближе к "ядерной полуночи"

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Ученые перевели стрелки часов Судного дня на 10 секунд ближе к "ядерной полуночи". Такое решение было принято на фоне украинского конфликта. Об этом рассказала глава американского журнала "Бюллетень ученых-атомщиков" Рейчел Бронсон.

Она объяснила, что это говорит о том, что до "точки ядерного апокалипсиса" осталось 90 секунд. Эксперты обращают внимание общественности на то, что время на символических часах сейчас "ближе всего к полуночи" за весь период их существования с 1947 года.

Специалисты считают, что конфликт, возникший между Россией и Украиной, может легко выйти из-под контроля и привести к плачевным для всего мира последствиям.

Кроме того, в этот раз заявление о переводе стрелок было сделано на английском, а также на русском и украинском языках.

С 2020 года часы показывали 23:58:20, то есть 100 секунд до "ядерной полуночи".

Часы Судного дня демонстрируют серьезность угроз, которые в настоящий момент существуют в мире. Они отражают степень уязвимости человечества перед лицом катастроф, связанных с изменением климата, ядерным оружием и разрушительными технологиями в других областях.

Ранее американский эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли заявил, что вероятность новой мировой войны значительно выросла к 2023 году, а начаться она может из-за пяти факторов.

Он считает, что одной из точек старта глобального конфликта может стать конфликт на Украине. По его мнению, несмотря на малую вероятность прямого столкновения России и НАТО, эскалация остается возможной.

Другим возможным конфликтом, вызывающими опасения, эксперт назвал разногласия между США и Китаем по поводу Тайваня. Фарли считает, что в случае конфликта в регионе в него окажутся втянуты США и Япония.

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