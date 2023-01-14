США и Япония расценят применение ядерного оружия Россией как удар против человечества

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Президент США Джозеф Байден и премьер Японии Фумио Кисида заявили, что возможное применение Россией ядерного оружия на Украине стало бы враждебным актом против всего человечества. Об этом со ссылкой на заявление лидеров стран сообщает РИА Новости.

"Мы однозначно заявляем, что любое применение Россией ядерного оружия на Украине стало бы враждебным и ничем не оправданным враждебным актом против всего человечества", – указано в заявлении.

Кроме того, лидеры стран договорились продолжать вводить санкции против России. В заявлении также подчеркивается "непоколебимая поддержка" Украины со стороны обоих государств.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ рассматривает ядерное оружие как средство защиты и допускает его применение только для ответно-встречного удара. Глава государства также признал, что угроза ядерной войны в мире нарастает.

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