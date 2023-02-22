Кремль не стал комментировать полемику вокруг якобы нехватки боеприпасов у ЧВК "Вагнер"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать полемику по вопросу о якобы нехватке боеприпасов у ЧВК "Вагнер".

Он подтвердил, что в СМИ публикуется обмен разными заявлениями по данной теме, но переадресовал этот вопрос министерству обороны, поскольку, по его словам, эта тема относится непосредственно к проведению спецоперации.

Ранее Минобороны РФ опровергло заявления о блокировании поставок боеприпасов штурмовым группам в зоне проведения спецоперации. В ведомстве также отметили, что за последние двое суток общее продвижение вперед штурмовых подразделений в районе города Артемовска составило более 2,5 километра.

Продвижение на подготовленные оборонительные позиции ВСУ было бы невозможно без огневой поддержки наступления артиллерией и бронетехникой. Уточняется, что поддержку штурмовым подразделениям, ведущим боевые действия около Артемовска, осуществляет группировка "Юг".

Кроме того, все заявки на боеприпасы для штурмовых подразделений, поданные на февраль будут обеспечены в ближайшие несколько дней, уточнили в ведомстве. В Минобороны также заявили, что за прошлый год потребности штурмовых отрядов на боеприпасы были обеспечены на 140% от полученных заявок.

До этого основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объяснил, с чем связаны проблемы со снабжением боеприпасами его бойцов. По его словам, проблема не решалась, несмотря на то, что на складах хватало запасов боеприпасов.



Минобороны РФ сообщило о текущей обстановке около Артемовска в ДНР

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