Пригожин прокомментировал информацию о проблемах со снабжением ЧВК "Вагнер"

Фото: TACC/Михаил Метцель

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объяснил, с чем связаны проблемы со снабжением боеприпасами его бойцов. Ответ предпринимателя на соответствующий вопрос журналиста опубликовала его пресс-служба.

"Все тонет и вязнет, никаких решений не принимается. Генералы, офицеры, в воинских штабах, на различных должностях помогают чем могут, <...> иногда нарушают воинские законы, чтобы выдать нам дополнительные боеприпасы", – сказал Пригожин.

При этом на складах, утверждает он, запасов хватает, однако проблема все равно не решается. По словам бизнесмена, от него потребовали перед кем-то извиниться, чтобы ускорить поставки, но о ком идет речь и почему нужно извиняться, он не понимает.

Говоря об объеме запасов вооружений, Пригожин отметил, что российскому ОПК удалось наладить беспрецедентный выпуск продукции, хотя никто не ожидал, что это будет сделано так оперативно.

Ранее Пригожин заявил, что населенный пункт Артемовск в ДНР может быть окружен в марте–апреле. По его словам, на это повлияют поставки новых видов западных вооружений украинской армии.



Пригожин заявил о возможном окружении Артемовска в марте–апреле

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