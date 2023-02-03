Пригожин рассказал о происхождении образа "повара Путина"

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Образ российского предпринимателя Евгения Пригожина как "повара Путина" был придуман блогером Алексеем Навальным (включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности). Соответствующий ответ Пригожина опубликован его пресс-службой.

Он рассказал, что никогда не был поваром и готовить не умеет. При этом Пригожин признался, что много лет назад был успешным ресторатором.

Журналисты обратили внимание основателя ЧВК на сообщения в Сети о том, что его кто-то курирует. Сам же Пригожин в ответ указал, что делает все на благо Родины по собственной инициативе.

"Никакую фигу в кармане я не держу. <...> Надо помнить, что, помимо медиааналитиков, есть насекомые, под них маскирующиеся. Это медиарэкетиры и медиаопарыши, которые живут в огромной отхожей яме, по-русски – в дристалище. В нем кишат и размножаются всякие "фейгинакигальямовы". Это дристалище начинается с буквы "ю", а заканчивается словом "туб", – сказал предприниматель.

Пригожин подчеркнул, что такие люди не представляют угрозы, так как они питаются недостоверными прогнозами. Одним из таких персонажей предприниматель назвал Навального.

"Кстати, Навальный был очень профессиональным медиарэкетиром. Тот же Стрелков (экс-министр обороны ДНР Игорь. – Прим. ред.) ему и в подметки не годится. Стрелков стоил 300 тысяч рублей в месяц, а Навальный вымогал до 300 миллионов за раз. Правда, часть из них – на возврат кредитов своим инвесторам", – сказал Пригожин.

Он назвал таких людей преступниками и призвал их ловить.

"Проблемы начнутся, когда они станут мухами. Тогда будем применять дихлофос. Это и будет реакция на них", – уточнил Пригожин.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" рассказал, что его юристы обсуждают с представителями законодательных органов введение запрета для чиновников всех уровней покидать Россию и жировать. По его мнению, тогда число чиновников сократится минимум в два раза.

Пригожин добавил, что, пока простые русские мужики погибают, защищая Родину, представители региональных властей "жируют почем зря".



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