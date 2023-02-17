Пригожин рассказал о гибели четырех финских бойцов из ЧВК "Вагнер"

Фото: ТАСС/Ноябрев Иван

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал о гибели четырех финских бойцов, которые были членами группировки. Слова бизнесмена приводит его пресс-служба в телеграм-канале.

СМИ попросили Пригожина прокомментировать информацию о 20 финских солдатах, которые, по его словам, состояли в рядах ЧВК.

"Четыре финских бойца погибли, один пропал без вести, возможно, в плену у украинцев. Остальные продолжают воевать", – сообщил он.

Ранее Пригожин рассказал о большом количестве заявок, которые поступили от американцев, желающих стать частью группировки.

Предприниматель уточнил, что ЧВК рассматривает порядка миллиона граждан Соединенных Штатов для приема на работу. По его словам, именно поэтому завершился набор заключенных. Если будет соответствующий запрос из Госдепа, группировка готова открыть набор из американских тюрем, добавил он.



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