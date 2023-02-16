Пригожин заявил, что американского наемника Рида в Артемовске убили украинцы

Фото: телеграм-канал "Пресс-служба Пригожина"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что американского наемника Питера Рида в Артемовске убили украинцы. Об этом информирует телеграм-канал пресс-службы предпринимателя.

По словам Пригожина, ЧВК не располагает данными, каким оружием был убит Рид. Однако он задался вопросом, зачем перед смертью американского наемника его снимал эстонский волонтер Эрко Лайдинен. Российский предприниматель рассказал, что Рид скончался на пересечении Полевой улицы и 1-го Пушкинского переулка. Данная территория находится не менее чем в пяти километрах от позиций группы "Вагнер", добавил Пригожин.

"Поэтому любой военный эксперт подтвердит, что было практически невозможно обнаружить эту точку и нанести удар с наших позиций. Увы, значительно удобнее было это сделать с украинских позиций", – заявил Пригожин.

Бизнесмен уверен, что американца убили свои, а эстонец подготовил отчет об этом. Основатель ЧВК подчеркнул, что в связи с этим обвинения в сторону группы не имеют оснований.

Ранее американское издание The New York Times представило видео ликвидации 34-летнего наемника Рида, которого убили в Артемовске в ДНР. На кадрах показано, как снаряд уничтожает машину, рядом с которой находился гражданин Штатов.

По информации издания, Рид проживал в штате Нью-Джерси. Он служил в морской пехоте Штатов в Афганистане. Помимо этого, военный участвовал в медицинских учебных операциях на севере Ирака.

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