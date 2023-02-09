ВСУ отсекают кисти наемникам, чтобы скрыть их данные – СК РФ

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел в Донецке оперативное совещание, на котором ему доложили неопровержимые сведения, что киевский режим совершает неправомерные действия в отношении солдат. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале СК РФ.

"Киевским режимом поощряется запрещенное международными нормами участие наемников в боевых действиях на стороне Украины", – заявили на заседании.

Согласно данным СК, Украина вербовала, обучала наемников, а также установила им зарплату от 30 до 100 тысяч гривен.

В ведомстве отметили, пяти участникам "Грузинского национального легиона" предъявили обвинения в наемничестве заочно.

Следствие также заявило, что представители Вооруженных сил Украины стараются скрыть личные данные иностранных наемников, именно поэтому они отсекают погибшим кисти рук и головы. Данные действия киевского режима усложняют опознание тел наемников.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ расследует факты применения Вооруженными силами Украины химического оружия в направлении Соледара и Артемовска.

В рамках следствия будут установлены обстоятельства произошедшего. Следователи дадут правовую оценку действиям всех причастных лиц.



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