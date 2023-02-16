Боец ЧВК "Вагнер" раскрыл потери ВСУ в Соледаре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Потери подразделений ВСУ, пытавшихся удержать Соледар, в семь раз превысили потери атаковавших город российских частей, заявил командовавший штурмом боец ЧВК "Вагнер" Антон Елизаров с позывным Лотос.

"Соотношение потерь, получается, наверное, один к шести, один к семи. Со стороны противника – семь к одному нашему", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении российскими военными Соледара. Поставленной цели удалось достичь 12 января путем постоянного огневого поражения противника ракетными, артиллерийскими и авиационными средствами вооружений.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Взятие Соледара имеет важное значение – Минобороны РФ

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