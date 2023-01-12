Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis

Вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку контратаки на Соледар, в результате чего потеряли около 200 военнослужащих.Об этом сообщает RT.

В маневрах приняли участие силы 46-й и 77-й бригад ВСУ. Украинские военные отошли из Соледара в соседнюю Парасковиевку, потеряв большое количество солдат убитыми и ранеными. Командование обещало предоставить поддержку 17-й отдельной танковой бригады, однако подкрепление так и не пришло.

Кроме того, ВСУ потеряли артиллеристское прикрытие, состоявшее из орудий калибров 155 и 152 миллиметра. Отмечается, что украинская артиллерия была уничтожена российскими 300-миллиметровыми комплексами "Смерч" и авиацией.

По данным радиоперехватов, в предпринявших атаку подразделениях ВСУ отсутствовали командиры рот и батальонов. Украинские военные выдвинулись к Соледару на британских и французских БТР Wolfhound и VAB, однако были выявлены и уничтожены российскими штурмовиками Су-25.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о текущей ситуации в освобожденном от украинских войск Соледаре. По его словам, в настоящее время город контролируют подразделения частной военной компании "Вагнер".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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