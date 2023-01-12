В Минобороны рассказали об успешных наступательных действиях на донецком направлении

Фото: телеграм-канал ''Минобороны России''

Российские военные продолжили успешное наступление на донецком направлении, сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

В результате авиационных ударов и огня артиллерии противник потерял до 70 украинских военнослужащих, а также танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

На южнодонецком направлении РФ нанесла комплексное огневое поражение по позициям ВСУ в районах Новомихайловки и Пречистовки в ДНР. В результате удалось ликвидировать до 30 человек личного состава, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Купянском направлении уничтожили пять украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Кисловка, Ольшана, Табаевка, Крахмальное и Першотравневое Харьковской области.

Также артиллерия и авиация ударили по подразделениям ВСУ в районах Кисловки и Берестового Харьковской области, а также Новоселовского в ЛНР. Противник потерял больше 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

На краснолиманском направлении были предприняты активные действия в районах Стельмаховки, Новолюбовки и Невского в ЛНР, а также Серебрянки и Григоровки в ДНР. Удалось уничтожить более ста украинских военнослужащих, четыре бронированные машины и три автомобиля.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о текущей ситуации в освобожденном от украинских войск Соледаре. По его словам, в настоящее время город контролируют подразделения частной военной компании "Вагнер". Он отметил, что освобождение Соледара гарантирует удобную позицию для освобождения Артемовска.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал действия солдат РФ по взятию Соледара, назвав их работу героической и самоотверженной. Песков подчеркнул, что на территории Соледара и иных направлениях российские солдаты проделали большую работу.

Военный из ЛНР прокомментировал положение российских войск в районе Соледара

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