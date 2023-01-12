В ДНР сообщили о серьезном продвижении под Артемовском

Фото: Минобороны РФ

Российские войска существенно продвинулись в районе Артемовска. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live".

Он отметил, что в настоящий момент есть серьезные продвижения также по авдеевскому направлению. По его словам, артиллерийские расчеты РФ подавляют силы противника и не позволяют солдатам ВСУ даже вылезти из окопов на некоторых участках.

"Это сейчас проявляется и на донецком направлении, количество обстрелов по городу уменьшилось. Это говорит о том, что наши войска начинают работать более эффективно", – подчеркнул Кимаковский.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о текущей ситуации в освобожденном от украинских войск Соледаре. По его словам, в настоящее время город контролируют подразделения частной военной компании "Вагнер". Он отметил, что освобождение Соледара гарантирует удобную позицию для освобождения Артемовска.

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