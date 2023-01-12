Песков назвал действия военных РФ в Соледаре героическими

Фото: Минобороны РФ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал действия солдат РФ при взятии Соледара, назвав их работу героической и самоотверженной. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По мнению официального представителя Кремля, на территории Соледара и иных направлениях российские солдаты проделали большую работу. Однако Песков подчеркнул, что она еще не закончена и для реализации целей СВО необходимо не расслабляться.

"Проделана действительно гигантская работа, это абсолютно самоотверженные, героические действия и не только в Соледаре, а на многих направлениях, где ведутся наступательные действия, они будут продолжаться, мы будем восхищаться и ценить наших героев", – поделился пресс-секретарь президента РФ.

До этого поступила информация, что вся территория Соледара взята под контроль силами ЧВК "Вагнер". В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что там еще есть очаги сопротивления, сейчас продолжается зачистка данного населенного пункта.

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