В Кремле не знают деталей гибели британца в Соледаре

Фото: Минобороны РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают деталей гибели гражданина Великобритании в Соледаре.

"Мы, единственное, знаем из сообщений СМИ, что речь идет о гражданах Великобритании, которые, собственно, были боевиками, с оружием в руках участвовали в боевых действиях. Вроде бы были найдены на поле боя документы, но все детали мы не знаем", – цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

Песков подчеркнул, что оперативно получить информацию с территорий, где продолжаются боевые действия, сложно.

Представителю Кремля также неизвестно и о контактах с Лондоном по этой теме.

Ранее Песков заявил, что изначальные цели специальной военной операции на Украине остаются прежними. Он подчеркнул, что освобождение Луганской и Донецкой народных республик также находится в приоритете у российских властей.

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