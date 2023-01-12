Внезапные удары ВС РФ нарушили логистику ВСУ – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Внезапные ракетные удары российских военных по инфраструктурным объектам Украины нарушили логистику ВСУ, заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис. Об этом сообщает портал 19FortyFive.

"Россия по-прежнему имеет большое преимущество в огневой мощи артиллерии и высокоточных ракетах, они серьезно ухудшили энергетическую инфраструктуру по всей Украине, из-за чего Киеву очень трудно поддерживать свою армию на поле боя", – сказал он.

Также Дэвис подверг критике заявления отставных американских военных, преувеличивающих силу украинских войск. По его словам, беспристрастное наблюдение за ходом боевых действий на Украине ставит под сомнение возможности Киева.

"Нам нужно быть очень осторожными, не верить на слово отставным генералам, которые утверждают, что США должны открыто вести опосредованную войну с Россией", – добавил Дэвис.

Ранее экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и бывший глава Пентагона Роберт Гейтс выразили мнение, что российский лидер Владимир Путин не допустит потери территорий, присоединенных в ходе СВО. По их мнению, глава государства планирует сделать новые субъекты плацдармами для наступления.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!