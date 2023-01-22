ВСУ при отходе из Соледара пытались уничтожить соляные рудники – Пушилин

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Украинские войска, отходя из Соледара, пытались уничтожить местные соляные рудники. Об этом врио главы ДНР Денис Пушилин написал в своем официальном телеграм-канале.

"Противник, отходя из Соледара, собирался уничтожить соляные рудники – изнутри подрывали коммуникации, что затруднило спуск в шахту. Но все восстановимо, и мы это обязательно сделаем. И вокруг предприятия по добыче соли обязательно вырастут новые жилые кварталы", – говорится в его публикации.

Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении российскими военными Соледара. Поставленной цели удалось достичь путем постоянного огневого поражения противника ракетными, артиллерийскими и авиационными средствами вооружений.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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