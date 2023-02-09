Свыше 10 млн заявок поступило от граждан США на вступление в ЧВК "Вагнер" – Пригожин

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал о большом количестве заявок, которые поступили от американцев, желающих стать частью ЧВК. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы бизнесмена.

"После выхода рекламы ЧВК "Вагнер", ориентированной на американскую аудиторию, к нам пришло более 10 миллионов заявок от граждан США, желающих вступить в ряды ЧВК "Вагнер", чтобы бороться против НАТО", – говорится в публикации.

Предприниматель уточнил, что на сегодняшний день ЧВК рассматривает порядка миллиона граждан Соединенных Штатов для приема на работу. По его словам, именно поэтому завершился набор заключенных. Если будет соответствующий запрос из Госдепа, группировка готова открыть набор из американских тюрем, добавил он.

Ранее Пригожин предложил бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) вступить в штурмовое подразделение организации. Предприниматель уточнил, что для зачисления в ряды "Вагнера" ему необходимо приехать в ЛНР. При этом Пригожин предупредил о негативном отношении к бывшему министру у командиров подразделения.



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