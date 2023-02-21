Минобороны РФ опровергло заявления о недостатке боеприпасов у штурмовых групп

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Заявления о блокировании поставок боеприпасов штурмовым группам в зоне проведения спецоперации не соответствуют действительности. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Так, только за период двух дней – с 18 по 20 февраля добровольцам штурмовых отрядов было поставлено: 1660 реактивных снарядов к системам залпового огня; 10171 боеприпас для крупнокалиберных ствольной артиллерии и минометов; 980 боеприпасов для танков", – заявили в ведомстве.

В Минобороны также отметили, что за последние двое суток общее продвижение вперед штурмовых подразделений в районе города Артемовска составило более 2,5 километров. В ведомстве заявили, что продвижение на подготовленные оборонительные позиции ВСУ было бы невозможно без огневой поддержки наступления артиллерией и бронетехникой. Уточняется, что поддержку штурмовым подразделениям, ведущим боевые действия около Артемовска, осуществляет группировка "Юг".

Кроме того, все заявки на боеприпасы для штурмовых подразделений, поданные на февраль будут обеспечены в ближайшие несколько дней, уточнили в ведомстве. В Минобороны также заявили, что за прошлый год потребности штурмовых отрядов на боеприпасы были обеспечены на 140% от полученных заявок.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объяснил, с чем связаны проблемы со снабжением боеприпасами его бойцов. По его словам, проблема со снабжением не решалась, несмотря на то, что на складах хватало запасов боеприпасов.

Минобороны РФ сообщило о текущей обстановке около Артемовска в ДНР

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