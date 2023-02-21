В ЛНР сообщили о попытке Киева деблокировать пути снабжения Артемовска

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Киев предпринимает попытки деблокировать заблокированные пути снабжения Артемовска в Донбассе силами националистов, отправленных в Часов Яр. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Для деблокировки путей сообщения между населенными пунктами Артемовск и Часов Яр в данный район отправлены мотивированные боевики с националистического подразделения "Айдар", – цитирует его РИА Новости.

Задачи прибывшего подразделения заключаются в сдерживании позиций украинской армии и недопущение бегства киевских военных из числа мобилизованных.

Ранее Марочко сообщил о подготовке ВСУ к обороне в районе города Часов Яр. Там было замечено увеличение числа укрытий украинской армии. Юго-восточнее населенного пункта ВСУ дистанционно минировали лесистую местность запрещенными противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток".



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