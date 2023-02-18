В ЛНР сообщили о сложной ситуации в районе Кременной и Сватова

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Власти ЛНР сообщили о сложной ситуации в районе Кременной и Сватова. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник.

"Кременная и Сватово – очень сложная ситуация. Близость линии соприкосновения. Сложность заключается в том, что из-за близости долетают все виды боеприпасов, которые есть (у украинской армии. – Прим. ред.). <...> И противник этим пользуется", – передает ТАСС его слова.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в части ВСУ в Харькове и области прибывают иностранцы из Польши и стран Западной Европы.

Он отметил, что неизвестно, представителями каких именно формирований являются эти лица, однако многие из них имеют одинаковые элементы экипировки.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВС РФ прорвали оборону ВСУ в ЛНР

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