В ЛНР заявили о прибытии иностранцев в части ВСУ в Харькове

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В части ВСУ в Харькове и области прибывают иностранцы из Польши и стран Западной Европы, заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко. Об этом сообщает РИА Новости.

"В пункты постоянной дислокации украинских подразделений, расположенных в Харькове и области, прибывают иностранные граждане. Отмечено прибытие англоязычных граждан, а также людей, разговаривающих на французском, немецком и польском языках", – сказал он.

По словам Марочко, иностранцев подвозят к частям на комфортабельных гражданских автобусах с европейскими номерными знаками. Он отметил, что неизвестно, представителями каких именно формирований являются эти лица, однако многие из них имеют одинаковые элемент экипировки.

"При разгрузке иностранцы были одеты в гражданскую одежду, но личные вещи у всех были сложены в одинаковые рюкзаки армейского типа", – уточнил Марочко.

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В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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