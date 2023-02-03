Глава Росгвардии заявил о росте числа наемников из Европы в зоне СВО

Фото: ТАСС/Kostiantyn Liberov/АР

Директор Росгвардии Виктор Золотов провел в Херсонской области служебное совещание, в ходе которого заявил об увеличении числа наемников из Европы в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам Золотова, иностранные боевики имеют опыт участия в боевых действиях в разных странах мира, где получили значительный опыт. Тем не менее росгвардейцы эффективно противостоят им, демонстрируя более высокую выучку и профессионализм.

В рамках совещания глава Росгвардии заслушал доклады об обстановке в Херсонской области, а также поручил своим подчиненным поддерживать всестороннее обеспечение действующих в регионе подразделений.

Ранее стало известно, что ЧВК "Моцарт" покинет территорию Украины. Об этом рассказал глава частной организации Энди Милберн.

Уточнялось, что военная компания занималась обучением бойцов Вооруженных сил Украины. Милберн намекнул, что группа все же продолжит свою деятельность, однако при этом сменит название.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Российские военные объяснили увеличение числа иностранных наемников на Украине

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