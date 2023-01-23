Песков прокомментировал решение США объявить ЧВК "Вагнер" преступной организацией

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Соединенных Штатов квалифицировать частную военную компанию (ЧВК) "Вагнер" как транснациональную преступную организацию. Он отметил, что это не приведет к каким-либо последствиям для российской стороны. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Не думаю, что это в прикладном плане имеет какое-то значение для нашей страны или тем более для ЧВК "Вагнер", – уточнил представитель Кремля.

О решении американского правительства признать военную компанию преступной организацией стало известно в пятницу, 20 января. Его озвучил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он заявил о планах властей ввести против "Вагнера" новые санкции.

Основатель частной военной компании Евгений Пригожин написал Кирби письмо, в котором поинтересовался, какие именно преступления она совершила.

Накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что частная военная компания "Вагнер" не входит в состав Вооруженных сил РФ. Он уточнил, что за людей, заключивших контракт с ЧВК, Минобороны не отвечает.

Ранее Песков заявил, что сообщения о противостоянии между Минобороны РФ и ЧВК "Вагнер" представляют собой продукт информационных манипуляций. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что "все воюют за Родину". Он рекомендовал относиться к этому как к общему делу.

США квалифицируют ЧВК "Вагнер" как транснациональную преступную организацию

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