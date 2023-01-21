Пригожин назвал американцев "коллегами" после заявления США о ЧВК "Вагнер"

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин с иронией назвал американцев "коллегами" после того, как США объявили о намерении квалифицировать группу как транснациональную преступную организацию.

"Наконец-то теперь <...> "Вагнер" и американцы – коллеги. Наши взаимоотношения отныне можно называть "разборка преступных кланов", – приводятся слова предпринимателя в телеграм-канале его пресс-службы.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американский Минфин квалифицирует ЧВК "Вагнер" как серьезную транснациональную преступную организацию. Также в Вашингтоне заявили о планах ввести против российской частной военной компании дополнительные санкции.

До этого в Госдепе заявляли, что деятельность ЧВК "Вагнер" вызывает беспокойство властей Соединенных Штатов. В американском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что в Вашингтоне работают над нейтрализацией деятельности организации.

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