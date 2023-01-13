Вашингтон ведет работу по нейтрализации ЧВК "Вагнер" – Госдеп

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ЧВК "Вагнер" своей деятельностью вызывает беспокойство властей США, в Вашингтоне работают над нейтрализацией деятельности организации. Об этом во время визита в Сербию заявил советник Госдепартамента США Дерек Шолле.

"Мы знаем, что эта группа вербует солдат как в Сербии, так и в других странах мира, и мы обеспокоены этим" - приводит его слова ТАСС.

Шолле уточнил, что США работают с правительством Белграда и других стран для "нейтрализации деятельности" ЧВК "Вагнер".

Ранее основатель "Вагнера" Евгений Пригожин прокомментировал заявления представителя Белого дома Джона Кирби о поставках оружия из КНДР для его ЧВК. Он назвал это сплетнями и уточнил, что "Вагнер" покупает достаточное количество американского вооружения.

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