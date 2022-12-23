Пригожин ответил на заявление Кирби о поставках оружия из КНДР для "Вагнера"

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин назвал сплетнями заявления представителя Белого дома Джона Кирби о поставках оружия из КНДР для его ЧВК.

"К сожалению, господин Кирби делает достаточно много заявлений, основанных на домыслах. Всем известно, что Северная Корея уже давно не поставляет никаких вооружений в РФ. И таких попыток даже не делалось", – приводит слова бизнесмена его пресс-служба.

Пригожин также отметил, что "Вагнер" покупает достаточное количество американского вооружения, поэтому, скорее всего, в ближайшее время юристы начнут процесс снятия санкций США на поставку оружия. Он добавил, что ЧВК не нарушала международные торговые правила.

Ранее министерство иностранных дел КНДР опровергло информацию о якобы поставках оружия в Россию. В Пхеньяне назвали данные сообщения беспочвенными и сфабрикованными.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что в администрации Соединенных Штатов задумались о том, чтобы признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией, чтобы американская сторона могла возбуждать уголовные дела против компании и ее представителей.

Пригожин, комментируя данную публикацию, подчеркнул, что "Вагнер" не подходит под критерии террористической группировки, в отличие от США.



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