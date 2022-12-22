Пригожин заявил, что добился похорон бойца "Вагнера" в Санкт-Петербурге

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что ему удалось добиться похорон бойца организации Дмитрия Меньшикова на Белоостровском кладбище в Санкт-Петербурге.

"Мы добились того, чтобы боец ЧВК "Вагнер" Дмитрий Меньшиков был захоронен на Аллее Героев Белоостровского кладбища, которое он и указал в своем предсмертном завещании", – цитируют Пригожина в телеграм-канале его пресс-службы.

Похороны погибшего в зоне спецоперации на Украине состоятся 24 декабря в 12:00.

Ранее Пригожин обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой направить в Санкт-Петербург чрезвычайную комиссию после полученного отказа от местных властей о захоронении бойца на Аллее Славы. Володин прокомментировал инцидент, уточнив, что региональные власти не должны разделять военнослужащих по статусу. Погибших, защищавших родину, местные власти должны проводить в последний путь со всеми почестями, а также оказать поддержку их близким.



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