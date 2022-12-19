Володин призвал местные власти не разделять погибших военнослужащих и бойцов ЧВК

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Региональные власти должны прикладывать максимальное количество усилий, чтобы воздавать почести погибшим военнослужащим вне зависимости от их статуса. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"На фронте все равны: добровольцы, бойцы ЧВК, военнослужащие. Нельзя их разделять, и когда речь идет о памяти героев, погибших за Родину", – цитирует его ТАСС.

По словам политика, если гражданин погиб на поле боя, защищая страну, власти российских субъектов обязаны в том числе увековечить память о нем и оказать поддержку семье военного.

Заявление депутата было вызвано обращением к нему предпринимателя Евгения Пригожина, который сообщил, что местные власти отказали в захоронении погибшего бойца ЧВК "Вагнер" на Аллее Славы в Санкт-Петербурге. Бизнесмен призвал Володина направить в город специальную чрезвычайную комиссию для выяснения обстоятельств.

До этого Пригожин обвинил предприятия Санкт-Петербурга в спонсировании украинских националистов. По его словам, обо всем происходящем осведомлен губернатор города Александр Беглов. Подобные слова Пригожиным были сказаны после отказа Госстройнадзора выдать разрешение на введение в эксплуатацию "ЧВК Вагнер Центра".



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