В КНДР назвали преступными поставки оружия США на Украину

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Поставки оружия США на Украину являются преступными, заявили в министерстве иностранных дел Северной Кореи. В Пхеньяне считают, что, оказывая военную помощь Киеву, Вашингтон породил кровавую трагедию.

В северокорейском ведомстве призвали международное сообщество не прислушиваться к беспочвенной версии об оружейных сделках между Россией и КНДР, а сфокусироваться на преступных действиях Соединенных Штатов.

"(США. – Прим. ред.) массированно закачивают на Украину разные виды смертоносных вооружений и порождают кровавую трагедию и разрушение в этой стране", – приводит заявление МИД Северной Кореи ЦТАК.

Во внешнеполитическом ведомстве КНДР также опровергли появившиеся в СМИ сообщения о якобы поставках оружия в Россию. Дипломаты назвали данную информацию сфабрикованной.

"Клеветническое сообщение японских СМИ о том, что наша страна снабжала Россию военными поставками, является самой возмутительной фальсификацией общественного мнения. <...> Русский народ – это сильнейший народ, у которого есть воля и способность защищать <...> территориальную целостность своей страны без чьей-либо военной поддержки", – говорится в заявлении.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передаст Киеву новый пакет военной помощи на 1,85 миллиарда долларов, в который войдут комплексы противовоздушной обороны Patriot. В этот же день Белый дом опубликовал распоряжение президента Джо Байдена о выделении Украине помощи в размере до 1 миллиарда долларов.



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