В Совфеде заявили, что поставку Киеву ПВО Patriot можно считать вовлечением США в конфликт

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Россия имеет полное право рассматривать поставку Украине ПВО Patriot как включение в конфликт Соединенных Штатов. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"В любом случае, что бы ни утверждал президент США про оборонительное оружие, мы имеем полное право рассматривать эту поставку как еще один весомый шаг по прямому вовлечению Америки в этот конфликт", – написал он в своем телеграм-канале.

Накануне стало известно, что США выделили Украине очередной пакет военной помощи, в состав которого вошли ПВО Patriot. Стоимость пакета составила 1,85 миллиарда рублей. Из них один миллиард долларов будет выделен по линии Госдепартамента, 850 миллионов долларов – по линии Пентагона.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что в случае поставок США Украине указанных средств вооружений они станут законной целью Вооруженных сил России. При этом более подробно комментировать информацию о поставках Песков отказался.



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