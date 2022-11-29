Если НАТО поставит Киеву комплексы Patriot, они станут законной целью ВС РФ – Медведев

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал решение Североатлантического альянса поставить Киеву комплексы Patriot.

"Если, как намекнул (Йенс. – Прим. ред.) Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших вооруженных сил", – написал он в своем телеграм-канале.

О том, что страны Альянса в настоящее время обсуждают передачу Киеву средств противовоздушной обороны Patriot, до этого заявил генсек организации Йенс Столтенберг. По его словам, регулярные поставки вооружения являются единственным путем к миру на Украине.

Отношения между Россией и государствами Альянса осложнились, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ЕС потратил на вооружение для Украины порядка 8 млрд евро

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!