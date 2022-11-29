В НАТО раскрыли единственный путь к миру на Украине

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Регулярные поставки вооружения являются единственным путем к миру на Украине. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Парадоксально, но единственным путем к долгосрочному миру на Украине является продолжение военных поставок", – цитирует его ТАСС.

Столтенберг подчеркнул, что для Альянса продолжительный мир на Украине возможен, только если РФ не одержит победу.

Кроме того, генсек уточнил, что в организации в настоящее время обсуждают передачу Киеву средств противовоздушной обороны Patriot.

"Наши дискуссии касаются как предоставления новых систем, как, например, Patriot, и сейчас об этом идет дискуссия. Но это касается и того, чтобы гарантировать, что те системы, которые уже поставлены, эффективны и функционируют", – уточнил он.

Ранее Столтенберг заявлял, что, если СВО будет завершена для РФ успешно, для Украины настанут трагичные времена. Генсек подчеркивал, что победа Владимира Путина подвергнет весь мир опасности.

Отношения между РФ и странами НАТО осложнились, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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