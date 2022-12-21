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Политика

Основатель ЧВК "Вагнер" предложил встретиться украинскому президенту в Артемовске

Основатель ЧВК "Вагнер" предложил встретиться украинскому президенту в Артемовске

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому встретиться в Артемовске. На Украине этот город называют Бахмут. Свое обращение Пригожин опубликовал в телеграм-канале после того, как появилась информация, что президент Украины приехал в город вручить награды военнослужащим ВСУ.

Артемовск имеет большое стратегическое значение: через него проходит сеть автомобильных и железных дорог. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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