Основатель ЧВК "Вагнер" предложил встретиться украинскому президенту в Артемовске

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому встретиться в Артемовске. На Украине этот город называют Бахмут. Свое обращение Пригожин опубликовал в телеграм-канале после того, как появилась информация, что президент Украины приехал в город вручить награды военнослужащим ВСУ.

Артемовск имеет большое стратегическое значение: через него проходит сеть автомобильных и железных дорог. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.