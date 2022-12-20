Лидеров новых регионов РФ наградили за защиту населения от украинской агрессии

Фото: kremlin.ru

Лидеров четырех новых регионов России удостоили государственных наград "За выдающиеся заслуги по защите прав и свобод гражданского населения от агрессии украинских националистов".

Владимир Путин вручил врио глав Донецкой и Луганской народных республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо получили из рук президента ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Владимир Путин принимает участие в церемонии вручения государственных наград, которая проходит в Екатерининском зале Кремля. Высшими госнаградами отмечается деятельность выдающихся россиян в области образования, науки, медицины и здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, морского транспорта, а также ряда других сфер.

Ранее президент встретился с военными, награжденными звездами Героя России. На церемонии вручения государственных наград в Кремлевском дворце он заявил, что каждый российский боец, находящийся на передовой, – герой. Открывая церемонию, президент поблагодарил российских военных за службу Родине.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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